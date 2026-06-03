Зеленський та Стармер скоординували дипломатичні зусилля

Президент Володимир Зеленський поспілкувався із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером щодо майбутніх перемовин та зустрічей.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський заявив, що Україна готується до перемовин та зустрічей щодо зброї та спільної дипломатії з Європою, мета якої – наблизити завершення війни.

"Європі точно потрібен свій голос, своя позиція, свій внесок в усі дипломатичні зусилля, які можуть бути для закінчення війни. Скоординувались, як вийти саме на це", – сказав він.

Також Зеленський подякував Стармеру за нещодавній пакет санкцій, які обмежать російські криптовалютні схеми.

"Абсолютно необхідно, щоб усі форми тиску на агресора посилювалися. Вдячний Британії за підтримку", – додав президент.

На тлі цього варто нагадати, що уряд Сполученого Королівства 20 травня застосував виняток із санкцій проти Росії, дозволивши імпорт дизельного та авіаційного палива, виготовленого з російської сирої нафти в третіх країнах.

Міністр з торговельної політики Великої Британії Кріс Браянт попросив вибачення за рішення щодо пом’якшення санкцій проти Росії. Цього ж дня раніше Браянт намагався виправдати таке рішення.

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