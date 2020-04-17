У Британії закликають посвятити у лицарі ветерана, який зібрав 18 млн фунтів для медиків

У Британії понад 500 тисяч осіб підписали петицію із закликом дати лицарське звання відставному капітану Тому Муру, який зібрав понад 18 мільйонів фунтів стерлінгів для Національної служби здоров'я (NHS).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky news.

Спочатку 99-річний ветеран мав намір зібрати 1000 фунтів стерлінгів через свою сторінку JustGiving, щоб допомогти в боротьбі з пандемією коронавірусу, але тепер його дії призвели до петиції про те, щоб він був посвячений в лицарі після того, як пожертви перевищили 18 млн фунтів.

Відповідаючи онлайн на питання щодо петиції Change.org, яку підписали більше 500 тисяч людей, представник британського уряду заявив, що прем’єр Борис Джонсон "напевно буде шукати способи відзначити Тома Мура за його героїчні зусилля".

"Том підкорив серце нації своїми героїчними зусиллями і зібрав неймовірну суму грошей для працьовитих співробітників NHS. Він втілив дух всієї країни в тому, щоб зробити свій внесок у боротьбу з коронавірусом, щоб підтримати NHS і врятувати життя людей" - заявив представник уряду.

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"Прем'єр-міністр, звичайно ж, буде шукати способи визнати Тома за його героїчні зусилля", - додав він.

Капітан Мур ходив по 25-метровому подвір’ю своєї сім'ї в Бедфордширі і спочатку поставив собі мету 100 кіл, досягнувши її в четвер.

Він поклявся продовжувати доти, поки будуть надходити пожертви. Завдання пройти 100 кіл полягало в тому, щоб відзначити його майбутнє 100-річчя 30 квітня.

Герцог Кембриджський і герцогиня Корнуольська написали листа капітанові, а принц Вільям також зробив анонімну пожертву на сторінці збору коштів.

Гроші, зібрані для благодійних організацій NHS, підуть на оплату медичних пакетів для персоналу, електронних пристроїв для пацієнтів, щоб підтримувати зв'язок з членами сім'ї, і груп підтримки для тих, хто одужує від коронавірусу.

Том Мур зібрав найбільшу суму коштів, яку людині вдавалося зібрати через платформу JustGiving.