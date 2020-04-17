Великобритания расширяет перечень групп, которых должны тестировать в первую очередь

Великобритания расширит круг лиц, которых должны в первую очередь тестировать на коронавирус.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом заявил государственный секретарь по здравоохранению Мэтт Хэнкок во время заседания парламентского комитета по здравоохранению и социальной защиты.

"С сегодняшнего дня, мы можем расширить тестирование на работников полиции, пожарных, работников тюрем, муниципальной критической инфраструктуры, судей и работников [Департамента по вопросам трудоустройства и пенсионного обеспечения], которым это будет необходимо", - отметил он.

Мэтт Хэнкок добавил, что теперь будут более массово тестировать медиков, даже тех, которые не имеют симптомов.

По его словам, тест на коронавирус в Британии сдали уже более 50 000 работников системы здравоохранения.

Напомним, вчера Великобритания еще на три недели продлила действие действующих карантинных мероприятий в связи с пандемией.

На 16 апреля, в стране от коронавируса умерли 13729 больных, суточное количество погибших впервые за 4 дня снова превысила 800. Количество подтвержденных заражений коронавируса превысила 103 000.

По словам министра здравоохранения, страна вряд ли сможет полностью отказаться от мер безопасности раньше, чем будет изобретена вакцина от коронавируса.