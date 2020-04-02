Суд ЄС: Польща, Угорщина і Чехія незаконно відмовились від розселення біженців

Суд ЄС постановив, що Польща, Угорщина і Чехія, відмовившись від участі у тимчасовому механізмі розселення біженців, порушили законодавство Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу суду.

"Держави-члени не можуть, для того щоб уникнути реалізації цього механізму, покладатися ні на свої обов'язки з підтримання громадського порядку та охорони внутрішньої безпеки, ні на начебто неправильну роботу механізму розселення" – заявили в суді.

Суперечка в Суді ЄС стосується 2015 року, коли у відповідь на міграційну кризу Рада ЄС прийняла два рішення, які повинні були підтримати Італію і Грецію в умовах масового припливу мігрантів.

Йшлося про переселення з цих держав спочатку 40 тис., а потім 120 тис. осіб, які претендують на міжнародний захист.

Фактично механізм охопив набагато меншу кількість людей, ніж очікувалося.

Польща, Чехія та Угорщина стверджували, що виконання рішення поставить під загрозу виконання ними своїх обов'язків з підтримання громадського порядку та внутрішньої безпеки.

Єврокомісія оскаржила їхню відмову від участі у механізмі в Суді ЄС.