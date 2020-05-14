Венгрия незаконно удерживала искателей убежища в лагерях на границе - Суд ЕС

Суд Европейского Союза (ECJ) вынес решение о том, что соискатели убежища в венгерском пограничном лагере у сербской границы содержались в нарушение законодательства ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", решение опубликовано на сайте суда.

"Размещение лиц, ищущих убежища, или граждан третьих стран, которые являются объектом решения о возвращении, в транзитной зоне Рёске на сербско-венгерской границе следует классифицировать как задержание", - говорится в решении.

По мнению суда, условия и в транзитной зоне Рёске равносильны лишению свободы, в том числе потому, что соответствующие лица не могут законно покинуть эту зону по собственной воле в любом направлении.

В частности, они не могут покинуть эту зону и попасть в Сербию, поскольку такая попытка будет признана сербскими властями незаконным и, следовательно, подвергнет их штрафам и может привести к потере ими любого шанса на получение статуса беженца в Венгрии.

Суд также указал, что подобное задержание ни при каких обстоятельствах не может превышать четырех недель со дня подачи заявления.

В суд обратились четверо мигрантов из Ирана и Афганистана. Их ходатайство о предоставлении убежища было отклонено венгерскими властями, которые утверждали, что просители убежища незаконно въехали из Сербии, которую они считают безопасной страной транзита. Таким образом, они должны требовать убежища в Сербии.

Однако Сербия отказалась забрать их обратно, заявив, что не разделяет соглашение с Венгрией о передаче людей, которые незаконно въехали в страну ЕС. Это фактически оставило их в подвешенном состоянии после того, как венгерские власти отказались пересмотреть свое заявление.

Во время миграционного кризиса 2015 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приказал построить забор на границе, чтобы предотвратить въезд лиц, ищущих убежища, через Сербию по так называемому балканскому маршруту.

В том же году правозащитные организации описали приграничный лагерь Рёске как "грязный" и "переполненный", а задержанных - "голодными и лишенными медицинской помощи".