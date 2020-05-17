Молдовські ветерани вийшли на антиурядовий протест

У центрі Кишинева відбувся протест ветеранів воєн, які вимагали відставки прем’єра, президента і спікера парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

В акції взяли участь кілька сотень людей. Спочатку мітинг проходив на центральній площі столиці, потім ветерани придністровського конфлікту вирушили маршем до будівлі Адміністрації президента і парламенту. Вони скандували: "Геть Додона!", "Геть парламент" і " Геть мафію!".

Учасники протесту вимагали відставки всього керівництва країни. Крім того, вони висунули низку інших вимог.

Як сказав заступник голови інспекторату громадського порядку поліції Кишинева Олексій Гросу, організатори порушили вимогу закону: під час епідемії не можна збиратися групами понад 50 осіб. Він також додав, що організатори не надали правоохоронним органам списки учасників акції. Гросу зазначив, що поліція задокументує випадки недотримання соціальної дистанції один метр. Розмір штрафу за такі порушення сягає 25 тис. леїв.

Той факт, що на протест 17 травня прийшло мало людей, організатори пояснили тим, що влада чинила тиск на ветеранів. За словами учасників акції, поліція перешкоджала виїзду з регіонів машин з людьми, які хотіли взяти участь в акції протесту.