У Литві запрацювали дитсадки, спортклуби і ресторани всередині
У Литві з 18 травня відкрилися дитячі садки та спортклуба, а кафе і ресторани можуть приймати клієнтів в приміщенні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Досі в дитячі садки могли ходити тільки діти тих батьків, яким не було з ким їх залишити.
Кафе, ресторани, бари і нічні клуби за чинними правилами можуть приймати клієнтів в приміщенні, але їх час роботи обмежено з 8 ранку до 10 вечора. Досі працювали тільки вуличні кафе.
У аналогічні робочі години можуть працювати казино та салони ігрових автоматів.
З понеділка дозволили працювати спортклубам, проводити тренування з тренером в групі не більше 10 осіб.
Салони краси можуть запропонувати більш широкий спектр послуг - макіяжу, перманентного макіяжу, тату, солярію, масажу та ін.
З 18 травня діти можуть відвідувати гуртки. Поки в групах має бути не більше 10 осіб.
Також з понеділка дозволені заходи на вулиці в групах не більше 30 осіб, важливо дотримання дистанції між людьми.
Нагадаємо, що карантин у зв'язку із загрозою коронавірусу в Литві було введено 16 березня, зараз він продовжений до 31 травня.