У Литві запрацювали дитсадки, спортклуби і ресторани всередині

У Литві з 18 травня відкрилися дитячі садки та спортклуба, а кафе і ресторани можуть приймати клієнтів в приміщенні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Досі в дитячі садки могли ходити тільки діти тих батьків, яким не було з ким їх залишити.

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Кафе, ресторани, бари і нічні клуби за чинними правилами можуть приймати клієнтів в приміщенні, але їх час роботи обмежено з 8 ранку до 10 вечора. Досі працювали тільки вуличні кафе.

У аналогічні робочі години можуть працювати казино та салони ігрових автоматів.

З понеділка дозволили працювати спортклубам, проводити тренування з тренером в групі не більше 10 осіб.

Салони краси можуть запропонувати більш широкий спектр послуг - макіяжу, перманентного макіяжу, тату, солярію, масажу та ін.

З 18 травня діти можуть відвідувати гуртки. Поки в групах має бути не більше 10 осіб.

Також з понеділка дозволені заходи на вулиці в групах не більше 30 осіб, важливо дотримання дистанції між людьми.

Нагадаємо, що карантин у зв'язку із загрозою коронавірусу в Литві було введено 16 березня, зараз він продовжений до 31 травня.