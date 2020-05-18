Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Парламент Хорватії оголосив про саморозпуск

Португалія відкрила ресторани, музеї і дитсадки

У Греції Акрополь і 200 археологічних пам’яток знову приймають відвідувачів

В Італії нові послаблення карантину: відкрилися бари, ресторани і перукарні






У Литві запрацювали дитсадки, спортклуби і ресторани всередині

Понеділок, 18 травня 2020, 10:27

У Литві з 18 травня відкрилися дитячі садки та спортклуба, а кафе і ресторани можуть приймати клієнтів в приміщенні. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Досі в дитячі садки могли ходити тільки діти тих батьків, яким не було з ким їх залишити.

Читайте також
Литва і Польща відкрили кордони для працівників і студентів

Кафе, ресторани, бари і нічні клуби за чинними правилами можуть приймати клієнтів в приміщенні, але їх час роботи обмежено з 8 ранку до 10 вечора. Досі працювали тільки вуличні кафе. 

У аналогічні робочі години можуть працювати казино та салони ігрових автоматів.

З понеділка дозволили працювати спортклубам, проводити тренування з тренером в групі не більше 10 осіб. 

Салони краси можуть запропонувати більш широкий спектр послуг - макіяжу, перманентного макіяжу, тату, солярію, масажу та ін. 

З 18 травня діти можуть відвідувати гуртки. Поки в групах має бути не більше 10 осіб. 

Також з понеділка дозволені заходи на вулиці в групах не більше 30 осіб, важливо дотримання дистанції між людьми. 

Нагадаємо, що карантин у зв'язку із загрозою коронавірусу в Литві було введено 16 березня, зараз він продовжений до 31 травня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Карантин Литва
powered by lun.ua