Британія за 2 тижні почне тестувати додаток для відстеження контактів

Британія планує запустити додаток для відстеження контактів у пілотному варіанті через 2 тижні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

За словами очільника технічного агентства Національної служби здоров’я Британії Метью Гоулда, додаток для відстеження контактів хворих на коронавірус буде готовий для пілотного тестування через 2 тижні. Про це він розповів на засіданні комітету з питань науки й технологій Палати представників.

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"Ми сподіваємося, що через наступні пару тижнів зможемо почати тестувати цей додаток на певній території. Оскільки це зовсім нова технологія і частина ширшої стратегії, треба подивитися, як вона спрацює локально, перш ніж масштабувати її на всю країну", - розповів він.

Передбачається, що додаток стане допоміжним інструментом британської стратегії боротьби з вірусом "тестувати, відстежувати та ізолювати". Як повідомлялося раніше, уряд також задіє близько 18 тисяч фахівців, які "вручну" шукатимуть контактних осіб тих людей, у яких виявили коронавірус.

Для додатка Британія також обрала технологію Bluetooth. Пристрій обмінюватиметься даними ("ключами") зі смартфонами на відстані, на якій потенційно можливе інфікування коронавірусом. Якщо користувач з’ясовує, що захворів, він може повідомити додаток про свій статус. Тоді усі, хто перебував поряд з цією людиною на небезпечній відстані, отримають тривожні сповіщення.

Щоб додаток був ефективним, його мають встановити 80% користувачів смартфонів - це близько 60% британців. Гоулд визнає, що для того, щоб переконати людей встановити додаток, потрібні будуть "величезні комунікаційні зусилля".

Як повідомляє ВВС, частина депутатів на комітеті висловили застереження з приводу того, що такий додаток може порушувати приватність людей.

Водночас, генеральний соліситор Англії та Уельсу (заступник генпрокурора) Майкл Елліс каже, що додаток відповідає вимогам щодо захисту даних, не збиратиме персоналізовану інформацію і дані зберігатимуться "не довше, ніж це необхідно"; також – що використання додатку буде виключно добровільним.

Деякі деталі щодо роботи додатка ще на етапі обговорення. Розробники одночасно відпрацьовують кілька варіантів. За одним з них, користувачі будуть отримувати тривожне сповіщення, якщо у людини, поруч з якою вони перебували, з’явились підозрілі симптоми, та підтвердження тривоги, якщо у підсумку в людини підтвердили коронавірус. Другий варіант – надсилати сповіщення вже тоді, коли підозра лабораторно підтверджена. Його вважають більш ризиковим, оскільки так швидкість передачі вірусу буде вищою.

Нагадаємо, раніше розробку подібних додатків анонсували Італія та Данія.

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