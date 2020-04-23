Данія використовуватиме додаток відстеження контактів для стримання коронавірусу

Уряд Данії у співпраці з ІТ-компанією Netcompany готує мобільні додатки для відстеження контактів та виявлення симптомів коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Mobihealth News.

Національне агентство з цифровізації Данії у співпраці з ІТ-компанією Netcompany готує два мобільних додатки, які допоможуть стримувати епідемію після послаблення карантинних обмежень.

Один з додатків, ‘COVIDmeter’, допомагатиме державі розуміти ймовірну кількість інфікованих коронавірусом завдяки відстеженню симптомів у населення.

Він інтегрований з базами даних Statens Serum Institut (SSI), відомства з контролю за інфекційними захворюваннями при Міністерстві охорони здоров’я. Цей додаток вже доступний для використання.

Людям, на добровільних засадах, пропонують щотижня повідомляти через додаток інформацію про стан свого здоров’я, також – чи вони здавали тест на вірус та чи мали контакт з людьми, які захворіли.

Вхід в обліковий запис користувача здійснюється за технологією, подібною до онлайн-банкінгу, а до органів охорони здоров’я надсилається в анонімізованій формі.

Другий, Mobile Proximity App, має на меті допомогти відстежити поширення вірусу. За допомогою Bluetooth додаток відстежуватиме інші пристрої з додатком, які перебували на 2-метровій дистанції, щоб користувачі розуміли реальний масштаб потенційних контактів.

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Зазначається, що цей додаток повністю відповідає стандартам Загального регламенту про захист даних (GDPR). Його планують запустити протягом наступних двох тижнів.

"Ми діємо з майже "релігійною обережністю", коли мова йде про відстеження", - запевняє директор компанії-розробника Андре Рогачевскі в інтерв’ю данському виданню Berlingske. За його словами, додаток є безпечним, анонімним, а дані згодом будуть видалені.

"Дані, отримані в реальному часі, критично важливі для того, щоб влада розуміла ситуацію з потенційним інфікуванням – щоб бути спроможною приймати поінформовані рішення щодо послаблення карантинних обмежень", - додає він.

Нагадаємо, Данія першою у Європі відкрила дитсадки та початкові школи після карантину, з 20 квітня дозволила відкритися перукарням, салонам краси й автошколам, а з 10 травня планує дозволити масові зібрання до 500 осіб.