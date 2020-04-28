Рада Європи закликає чітко обмежити час застосування додатків для відстеження контактів та гарантувати добровільність і безпечність їхнього використання.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві голови комітету Ради Європи "Convention 108" щодо захисту даних Алессандри П’єруччі та уповноваженого Ради Європи з питань захисту даних Жана-Філіпа Вальтера.

Приводом для заяви стала розробка низкою європейських країн додатків для відстеження контактів хворих на коронавірус, як інструменту, що може допомогти знизити ризик повторних спалахів після послаблення карантинних обмежень.

Читайте також Британія за 2 тижні почне тестувати додаток для відстеження контактів

"Якщо застосовуються такі рішення, необхідні чіткі юридичні й технічні запобіжники, щоб знизити ризики захисту персональних даних і приватності.

Якщо такі додатки використовуються, це має відбуватися виключно протягом обмеженого у часі періоду, та виключно на добровільних засадах.

Ці додатки повинні мати передбачені розробниками запобіжники, щоб мінімізувати ризики – щоб дані про перебування людей не використовувалися, щоб не допускалася ідентифікація користувачів", - зазначають у комюніке.

Нагадаємо, додатки для відстеження контактів на основі Bluetooth-технології серед країн Європи розробляють щонайменше Данія, Італія та Британія.

Передбачається, що додатки будуть збирати лише анонімізовані дані, а їхнє використання буде виключно добровільним.