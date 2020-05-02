Глава МВС Молдови заразився коронавірусом

Міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку заразився коронавірусом.

Про це він сам повідомив на своїй сторінці в Facebook 2 травня, передає "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

За словами Войку, він почуває себе нормально, і госпіталізація не знадобилася.

"Вчора у мене підтвердили коронавірус в легкій формі. Зараз я перебуваю вдома, в самоізоляції. Стан здоров'я - задовільний", - повідомив він.

Міністр запевнив, що його хвороба не вплине на роботу МВС.

"Всі процеси під контролем, за роботу відповідають держсекретарі і глави відділів", — зазначив Войку, додавши, що, незважаючи на всі заходи захисту, ніхто не може бути впевнений, що не заразиться, контактуючи з хворими коронавірусом.

Згідно з останніми даними, в Молдові зареєстровано 3980 випадків зараження коронавірусом. З них 1004 людини — співробітники медустанов. Одужали 1334 людини, 124 — померли.