Зеленський подякував президенту Фінляндії за "безпеку для українських працівників"

Президент України у розмові з президентом Фінляндії подякував йому за "безпеку для українських сезонних працівників" та "виведення з тіні трудової міграції".

Як пише "Європейська правда", про це Володимир Зеленський заявив у своєму Twitter.

"Подякував президентові Фінляндії Саулі Нііністьо за безпеку для українських сезонних працівників під час епідемії коронавірусу та за виведення з тіні трудової міграції. Я вітаю допомовленість про легальні контракти на три і більше місяці, медичне страхування та комфортні умови роботи [для них] під час карантину", - йдеться у повідомленні президента.

Thanked 🇫🇮 President @niinisto for the safety of Ukrainian seasonal workers through #COVID19 & for bringing labor migration out of the shadows. I welcome the agreement on legal contracts for 3+ months, medical insurance & comfortable working conditions during the quarantine