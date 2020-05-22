Зеленський подякував президенту Фінляндії за "безпеку для українських працівників"

Президент України у розмові з президентом Фінляндії подякував йому за "безпеку для українських сезонних працівників" та "виведення з тіні трудової міграції".

Як пише "Європейська правда", про це Володимир Зеленський заявив у своєму Twitter.

"Подякував президентові Фінляндії Саулі Нііністьо за безпеку для українських сезонних працівників під час епідемії коронавірусу та за виведення з тіні трудової міграції. Я вітаю допомовленість про легальні контракти на три і більше місяці, медичне страхування та комфортні умови роботи [для них] під час карантину", - йдеться у повідомленні президента.

Thanked 🇫🇮 President @niinisto for the safety of Ukrainian seasonal workers through #COVID19 & for bringing labor migration out of the shadows. I welcome the agreement on legal contracts for 3+ months, medical insurance & comfortable working conditions during the quarantine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 22, 2020

ДОПОВНЕНО:

У повідомленні, оприлюдненому згодом пресслужбою Офісу президента, зазначається, що Володимир Зеленський у розмові відзначив "сезонну співпрацю" як "важливий напрямок двосторонньої взаємодії України та Фінляндії".

За його словами, позиція України у цьому питанні "базується на гарантуванні умов безпеки українців у зв’язку з пандемією COVID-19, а також на виведенні з тіні процесу трудової міграції, встановленні чітких і прозорих рамок для легального працевлаштування українців за кордоном.

"Україна передала на розгляд фінляндської сторони проєкт міжурядової угоди про працевлаштування та співпрацю у сфері трудової міграції. Прошу вашого сприяння у прискоренні підготовки цього документа до підписання", – зазначив Володимир Зеленський.

Також Зеленський у розмові подякував за допомогу Україні у боротьбі з коронавірусом, здійснену через Фінляндський комітет Червоного Хреста.

"На прохання Президента Фінляндії окрему увагу було приділено безпековій ситуації на Донбасі. Володимир Зеленський подякував за незмінну підтримку Фінляндією суверенітету й територіальної цілісності України", - додають у повідомленні.

Також зазначається, що Саулі Нііністьо запросив українського президента відвідати Фінляндію після завершення пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, саме після заяв з Фінляндії, що країна може відмовитися від українських сезонних робітників після суперечливих заяв з Києва, розпочався скандал довкола неформальної заборони на виїзд для українських заробітчан.

Уряд все ж дозволив спецрейси для українських сезонних робітників: працівники змогли вилетіти спершу до Лондона, згодом відбулися рейси до Фінляндії та Австрії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд не запроваджував жодних обмежень на виїзд з України, в тому числі для трудових мігрантів.

Детальніше про це читайте у редакційній статті "Європейської правди" Назад до СРСР: чому заборона рейсів для заробітчан стосується всіх.