Зеленский поблагодарил президента Финляндии за "безопасность для украинских работников"

Президент Украины в разговоре с президентом Финляндии поблагодарил его за "безопасность для украинских сезонных работников" и "вывод из тени трудовой миграции".

Как пишет "Европейская правда", об этом Владимир Зеленский заявил в своем Twitter.

"Поблагодарил президента Финляндии Саули Ниинистьо за безопасность для украинских сезонных работников во время эпидемии коронавируса и за вывод из тени трудовой миграции. Я приветствую договоренность о легальных контрактах на три и более месяца, медицинском страховании и комфортных условиях работы во время карантина", - говорится в сообщении президента.

Thanked 🇫🇮 President @niinisto for the safety of Ukrainian seasonal workers through #COVID19 & for bringing labor migration out of the shadows. I welcome the agreement on legal contracts for 3+ months, medical insurance & comfortable working conditions during the quarantine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 22, 2020

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В сообщении, размещенном позже пресс-службой Офиса президента, отмечается, что Владимир Зеленский в разговоре отметил "сезонное сотрудничество" как "важное направление двустороннего взаимодействия Украины и Финляндии".

По его словам, позиция Украины в этом вопросе "базируется на обеспечении условий безопасности украинцев в связи с пандемией COVID-19, а также на выводе из тени процесса трудовой миграции, установлении четких и прозрачных рамок для легального трудоустройства украинцев за границей.

"Украина передала на рассмотрение финляндской стороны проект межправительственного соглашения о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Прошу вашего содействия в ускорении подготовки этого документа к подписанию", - отметил Владимир Зеленский.

Также Зеленский поблагодарил за помощь Украине в борьбе с коронавирусом, осуществленную через Финляндский комитет Красного Креста.

"По просьбе президента Финляндии особое внимание было уделено ситуации на Донбассе. Владимир Зеленский поблагодарил за неизменную поддержку Финляндией суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавляют в сообщении.

Также отмечается, что Саули Ниинистьо пригласил украинского президента посетить Финляндию после завершения пандемии коронавируса.

Напомним, именно после заявлений из Финляндии, что страна может отказаться от украинских сезонных рабочих после противоречивых заявлений из Киева, начался скандал вокруг неформального запрета на выезд для украинских гастарбайтеров.

Правительство все же разрешило спецрейсы для украинских сезонных работников: они смогли вылететь сначала в Лондон, затем состоялись рейсы в Финляндию и Австрию.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не вводило никаких ограничений на выезд из Украины, в том числе для трудовых мигрантов.

Подробнее об этом читайте в редакционной статье "Европейской правды" Назад в СССР: почему запрет рейсов для работников касается всех.