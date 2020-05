Зеленский поблагодарил президента Финляндии за "безопасность для украинских работников"

Президент Украины в разговоре с президентом Финляндии поблагодарил его за "безопасность для украинских сезонных работников" и "вывод из тени трудовой миграции".

Как пишет "Европейская правда", об этом Владимир Зеленский заявил в своем Twitter.

"Поблагодарил президента Финляндии Саули Ниинистьо за безопасность для украинских сезонных работников во время эпидемии коронавируса и за вывод из тени трудовой миграции. Я приветствую договоренность о легальных контрактах на три и более месяца, медицинском страховании и комфортных условиях работы во время карантина", - говорится в сообщении президента.

Thanked 🇫🇮 President @niinisto for the safety of Ukrainian seasonal workers through #COVID19 & for bringing labor migration out of the shadows. I welcome the agreement on legal contracts for 3+ months, medical insurance & comfortable working conditions during the quarantine