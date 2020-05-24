Дуда втрачає рейтинг на президентських виборах у Польщі

Нове опитування про підтримку кандидатів на пост президента Польщі підтверджує суттєве падіння рейтингу чинного президента Анджея Дуди.

Як пише "Європейська правда", це показує опитування PBS, яке опублікувала 23 травня "Gazeta Wyborcza".

35% респондентів проголосували б за Анджея Дуду, тоді як за його головного опонента, нового кандидата від опозиції мера Варшави Рафала Тшасковського, 21%.

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Таким чином знадобиться другий тур, у якому поляки повинні обрати президента. Ще наприкінці квітня опитування віддавали Анджею Дуді перемогу в першому турі.

Опитування PBS було проведене 19-20 травня на загальнодержавній вибірці з 706 дорослих поляків.

Це вже друге опитування, в якому видно падіння рейтингів президента Анджея Дуди. Раніше такий же висновок показало опитування Kantar.

Нагадаємо, президентські вибори в Польщі, що мали відбутися 10 травня поштовим голосуванням, перенесли на більш пізній термін – через епідеміологічну ситуацію і спротив опозиції.

В уряді тепер планують провести вибори 28 червня. Ця дата створює складнощі для опозиції, оскільки Тшасковський ще має зібрати 100 тисяч підписів, а в умовах карантину це непросто.

Політологи розраховували, що вибори пройдуть 12 липня.

Детальніше про це читайте у статті Вибори без голосування: коли Польща зможе вибрати нового президента