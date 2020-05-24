Дуда теряет рейтинг на президентских выборах в Польше

Новый опрос о поддержке кандидатов на пост президента Польши подтверждает существенное падение рейтинга действующего президента Анджея Дуды.

Как пишет "Европейская правда", это показывает опрос PBS, которое опубликовала 23 мая "Gazeta Wyborcza".

35% респондентов проголосовали бы за Анджея Дуду, тогда как за его главного оппонента, нового кандидата от оппозиции мэра Варшавы Рафала Тшасковського, 21%.

Значительное увеличение поддержки, до 19%, наблюдается в антисистемного кандидата Шимона Головни.

Таким образом понадобится второй тур, в котором поляки должны избрать президента. Еще в конце апреля опросы отдавали Анджею Дуде победу в первом туре.

Опрос PBS было проведено 19-20 мая на общегосударственной выборке из 706 взрослых поляков.

Это уже второй опрос, в котором видно падение рейтингов президента Анджея Дуды. Ранее такой же вывод показал опрос Kantar.

Президентские выборы в Польше, которые должны были состояться 10 мая почтовым голосованием, перенесли на более поздний срок - в связи с эпидемической ситуацией и сопротивлением оппозиции.

В правительстве теперь планируют провести выборы 28 июня. Эта дата создает сложности для оппозиции, поскольку Тшасковскому еще предстоит собрать 100 тысяч подписей, а в условиях карантина это непросто.

Политологи рассчитывали, что выборы пройдут 12 июля.

Подробнее об этом читайте в статье Выборы без голосования: когда Польша сможет выбрать нового президента