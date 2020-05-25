Німеччина продовжила термін в’їзду для сезонних працівників 

Міністерства сільського господарства та внутрішніх справ Німеччини погодили подовження строків для в'їзду до Німеччини сезонних робітників до 15 червня.

Про це йдеться у повідомленні німецького мінсільгоспу, оприлюдненому в неділю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Відповідний дозвіл, запроваджений як виняток під час пандемії COVID-19, мав діяти до кінця травня.

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Крім того, на іноземців, які прибувають для участі у сезонних роботах на сільськогосподарських підприємствах, поширюються правила про захист від інфекційних захворювань.

Натепер до Німеччини прибули 33 тисячі сезонних робітників-іноземців.

Німеччина розраховує прийняти до 80 тисяч осіб з-за кордону з відповідним дозволом на роботу для збору врожаю. Таке рішення уряд погодив на початку квітня з огляду на труднощі із забезпеченням робочою силою сільського господарства. До цього часу, зважаючи на обмеження через поширення коронавірусу, їм заборонялося в'їжджати до країни.

Нагадаємо, у середині травня кілька десятків сезонних сільськогосподарських працівників з Румунії протестували проти низької заробітної плати і тривалого робочого дня.