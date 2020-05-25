Германия продлила срок въезда для сезонных работников

Министерства сельского хозяйства и внутренних дел Германии согласовали продление сроков для въезда в Германию сезонных рабочих до 15 июня.

Об этом говорится в сообщении немецкого минсельхоза, обнародованном в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Соответствующее разрешение, введенное как исключение во время пандемии COVID-19, должно было действовать до конца мая.

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Кроме того, на иностранцев, прибывающих для участия в сезонных работах на сельскохозяйственных предприятиях, распространяются правила о защите от инфекционных заболеваний.

На данный момент в Германию прибыли 33 000 сезонных рабочих-иностранцев.

Германия рассчитывает принять до 80 000 человек из-за рубежа с соответствующим разрешением на работу для сбора урожая. Такое решение правительство согласовало в начале апреля, учитывая трудности с обеспечением рабочей силой сельского хозяйства. До этого, учитывая ограничения из-за распространения коронавируса, им запрещалось въезжать в страну.

Напомним, в середине мая несколько десятков сезонных сельскохозяйственных работников из Румынии протестовали против низкой заработной платы и продолжительного рабочего дня.