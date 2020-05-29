В ЄС запевнили, що пандемія коронавірусу не вплине на безвіз з Україною

Пандемія коронавірусу не має автоматичного впливу на безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила заступник гендиректора головного директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів про розширення ЄС Катерина Матернова під час онлайн-дискусії у рамках Київського безпекового форум.

"Безвіз, звичайно, пов'язаний із певними умовами щодо реформ у сфері верховенства права і таке інше, і ми надалі пильно стежитимемо за цими процесами. Але не хвилюйтеся, немає автоматичного зв'язку між пандемією і безвізом. Є певні обмеження щодо пересування і в межах Шенгенської зони, і ЄС, але це лише обмеження пересування, а не автоматичний зв'язок між режимом безвізу та пандемією", - сказала Матернова.

Вона зазначила, що зараз у віртуальному режимі здійснюється попередня оцінка в рамках переговорів про підписання Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (ACAA).

"Минулого тижня ми зв'язувалися із заступником міністра з української сторони паном Качкою, який опікується цими питаннями, і відповідними колегами з департаментів Єврокомісії. І попередню оцінку, про яку ми раніше домовилися, ми також проводимо віртуально. Ми вже розпочали цей процес і побачимо, коли експерти, які мають здійснити інспекцію на місцях в Україні, зможуть практично це зробити", - сказала Матернова.

Крім того, Матернова наголосила, що ЄС не чекає моменту, коли буде відновлено режим подорожей, і здійснює підготовчу роботу.

Читайте інтерв'ю "Матернової для "Європейської правди" - "Подумайте логічно: якщо скасувати безвіз, хіба це допомогло би ЄС у протидії епідемії?"