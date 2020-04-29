Прем'єр Чехії застеріг Росію від втручання у її внутрішні справи

У зв'язку з інформацією про передбачуване перебування російського агента на території Чехії прем'єр-міністр Андрей Бабіш заявив, що Чеська Республіка є суверенною державою і не дозволить іншим державам впливати на власну політику.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

"Ми - суверенна держава, і нам безумовно не сподобається, якщо будь-яка з великих світових держав якимось чином впливає на наші політичні справи", - сказав Бабіш.

За словами Бабіша, нинішніми суперечками з Москвою займається міністр закордонних справ Томаш Петршичек.

Однак, за словами прем'єра, ситуація не вимагає таких кроків, як висилка російського посла.

Читайте також Мер Праги підтвердив, що перебуває під охороною через ймовірну загрозу з РФ

Нагадаємо, чеське видання Respekt розповіло деталі про приїзд представника російської спецслужби до Праги, після якого мер міста та голови двох районів отримали охорону.

Повідомляється, що російський спецагент прибув в аеропорт Вацлава Гавела з Росії три тижні тому. У нього був російський дипломатичний паспорт.

Чеські силовики, зазначає видання, знали про приїзд росіянина, та оцінили, що він може становити ризик для кількох чеських політиків, чиї дії в останні місяці спровокували гнів Москви.

Мова про Ондржея Колара, голову 6 району Праги, в якому було демонтовано пам'ятник радянському маршалу Івану Конєву, а також мера Праги Зденека Гржиба, чий кабінет розпорядився переіменувати площу перед російським посольством на честь вбитого російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Москва погрожувала Празі відплатою через статую Конєва. Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу закликав до судового переслідування людей, що стояли за демонтажем пам'ятника. У Росії з початку квітня діє закон, який загрожує до п'яти років позбавлення волі за псування військових поховань і пам'ятників, як в Росії, так і за кордоном.