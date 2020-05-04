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"Енергетична безпека Польщі і України": почалося будівництво газопроводу Baltic Pipe

Понеділок, 4 травня 2020, 13:08

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив про початок будівництва газопроводу Baltic Pipe, який повинен зв'язати родовища на норвезькому шельфі в Північному морі з Польщею через Данію.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву розміщено на сайті польського президента.

За словами Дуди, 30 квітня компанія Gaz-System (оператор польської мережі газопроводів) підписала контракт на реалізацію цього проєкту з фірмою Saipem Limited і проєкт отримав всі необхідні дозволи в Польщі та Данії.

"Якщо ми говоримо про повну диверсифікації поставок газу в Польщу, якщо ми говоримо про повну незалежність Польщі як одержувача від Росії, то це є віхою на шляху до цієї незалежності", - заявив він.

Відкриття газопроводу заплановано на 1 жовтня 2022 року, а його пропускна спроможність складе 10 мільярдів кубометрів газу на рік.

Дуда окремо підкреслив, що цей проєкт також є частиною важливого співробітництва в рамках "Тримор’я".

"Оскільки ми будуємо газові хаби, які також дозволять постачати газ в сусідні країни, ті, хто зараз спільно з нами створюють, реалізують проєкт "Тримор’я", включно з Україною. Дуже важливо, що Польща буде одним з тих гарантів енергетичної безпеки України, яка, як ми знаємо, роками піддається газовому, енергетичному шантажу з боку Росії. Тому цей елемент вкрай важливий для суверенітету і повної незалежності України", - сказав він.

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