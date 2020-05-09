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ЄС вітає з днем Європи: Євросоюз вже не буде таким, як раніше

Субота, 9 травня 2020, 12:29

Керівництво Євросоюзу у своїй заяві з нагоди Дня Європи закликало підготуватися до відновлення після кризи коронавірусу, заявивши, що Європа вже не буде такою, як раніше. 

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна спільна заява глав Європарламенту, Європейської Ради і Єврокомісії оприлюднена 9 травня. 

Цього дня 1950 року в Парижі була підписана Декларація Шумана, яка відкрила шлях до інтеграції європейських держав.

"70-річчя декларації Шумана настає у черговий момент кризи для Європи. По всьому континенту через коронавірус за останні місяці померло понад 100 тисяч людей. Сотні мільйонів зіткнулися з безпрецедентними обмеженнями у своєму повсякденному житті, щоб допомогти стримувати поширення вірусу", - заявили Сассолі, Мішель і фон дер Ляєн.

Вони підкреслили, що зараз блоку потрібно підготуватися до відновлення після кризи. 

"Ми повинні перезапустити економічний двигун Європи... вихід з кризових моментів вимагає нового політичного мислення і розламу з минулим", - заявило керівництво ЄС. 

"Ми повинні визнати, що нам знадобляться нові ідеї та інструменти для підтримки нашого власного відновлення. Ми повинні визнати, що Європа, яка вийде з цієї кризи, не може і не буде такою ж, як та, що вступила в неї", - сказано в заяві.

Вони закликали вивчити уроки покоління 1950-х років, яке вірило, що найкращу Європу і кращий світ можна побудувати з руїн. 

"Якщо ми засвоїмо ці уроки, якщо ми згуртуємося довкола нашої солідарностей і цінностей, Європа знову зможе вийти з кризи сильнішою, ніж була раніше", - резюмувало керівництво ЄС. 

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