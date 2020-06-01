Італія готується тестувати додаток для відстеження контактів

Італія готується тестувати у 4 регіонах додаток для відстеження контактів, створений для ефективнішого виявлення інфікованих коронавірусом на етапі виходу з карантину.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Corriere.

Додаток Immuni для відстеження контактів хворих на коронавірус, розроблений з ініціативи уряду Італії, має з’явитися в App Store та Google Play найближчими днями.

Останній крок, необхідний для його запуску – підтвердження з боку компетентних органів про те, що він забезпечує належний захист приватності.

Він буде доступний для завантаження для всіх мешканців Італії, але функції активують спершу лише у 4 тестових регіонах – Лігурії, Апулії, Абруццо та Марке. Скільки триватиме етап тестування – не повідомляється.

Нагадаємо, італійський уряд підписав угоду із розробниками, стартапом Bending Spoons, у середині квітня. Спершу планувалося, що додаток запустять наприкінці травня.

Додаток працюватиме на основі Bluetooth. Після встановлення на телефон користувача він зберігатиме анонімізовані дані про те, які пристрої знаходилися поруч із власником телефону на відстані, на якій є ризик інфікування коронавірусом.

Якщо людина помітить у себе підозрілі симптоми, вона може вручну поінформувати додаток про свій статус. Тоді інші користувачі додатка, які проходили поруч на небезпечній відстані, отримають попередження.

Щоб додаток працював ефективно, його мають встановити щонайменш 60% мешканців країни. Використання додатка буде виключно добровільним.

Як повідомлялося раніше, цими вихідними додаток для відстеження контактів хворих запустили у Франції. На відміну від італійського, його створили без залучення платформ гігантів Google та Apple через розбіжність поглядів щодо того, де мають зберігатися дані, зібрані додатком.

Нагадаємо, спеціальний додаток для відстеження контактів збираються запустити або вже запустили також Данія та Велика Британія. В усіх країнах запевняють, що додаток буде збирати лише анонімні дані, відповідатиме законодавству щодо захисту даних, а його використання буде виключно добровільним.

У Раді Європи висловили свої застереження з приводу використання такого програмного забезпечення і наголосили, що ці заходи повинні бути чітко обмеженими в часі.