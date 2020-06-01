Италия готовится тестировать приложение для отслеживания контактов

Италия готовится тестировать в четырех регионах приложение для отслеживания контактов, созданное для эффективного выявления инфицированных коронавирусом на этапе выхода из карантина.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Corriere.

Приложение Immuni для отслеживания контактов больных коронавирусом, разработанное по инициативе правительства Италии, должна появиться в App Store и Google Play в ближайшие дни.

Последний шаг, необходимый для его запуска - подтверждение со стороны компетентных органов о том, что оно обеспечивает надлежащую защиту приватности.

Приложение будет доступно для загрузки для всех жителей Италии, но функции активируют сначала только в четырех тестовых регионах - Лигурии, Апулии, Абруццо и Марке. Сколько продлится этап тестирования, не сообщается.

Напомним, итальянское правительство подписало соглашение с разработчиками, стартапом Bending Spoons, в середине апреля. Изначально планировалось, что приложение запустят в конце мая.

Приложение будет работать на основе Bluetooth. После установки на телефон пользователя оно будет сохранять анонимизированные данные о том, какие устройства находились рядом с владельцем телефона на расстоянии, на котором есть риск инфицирования коронавирусом.

Если человек заметит у себя подозрительные симптомы, он может вручную проинформировать приложение о своем статусе. Тогда другие пользователи приложения, которые проходили рядом в опасной близости, получат предупреждения.

Чтобы приложение работало эффективно, его должны установить как минимум 60% жителей страны. Использование приложения будет исключительно добровольным.

Как сообщалось ранее, в эти выходные приложение для отслеживания контактов заболевших запустили во Франции. В отличие от итальянского, его создали без привлечения платформ гигантов Google и Apple из-за несовпадения взглядов на то, где должны храниться данные, собранные приложением.

Напомним, специальное приложение для отслеживания контактов собираются запустить или уже запустили также Дания и Великобритания. Во всех странах уверяют, что приложение будет собирать только анонимные данные, соответствовать законодательству о защите данных, а его использование будет исключительно добровольным.

В Совете Европы выразили свои замечания по поводу использования такого программного обеспечения и отметили, что эти меры должны быть четко ограниченными во времени.