Франція з вихідних запустить додаток для відстеження контактів

У Франції на вихідних запустять додаток для відстеження контактів, розроблений для протидії епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv та Les Echos.

Парламент Франції – і Національна асамблея, і Сенат – 27 травня погодили використання додатка для відстеження контактів для протидії епідемії коронавірусу. Починаючи з цих вихідних, мешканці Франції, якщо забажають, зможуть завантажити додаток на свій пристрій.

У Національній асамблеї розгляд супроводжувався бурхливими дебатами, після чого депутати віддали 338 голосів "за", 215 "проти", ще 21 – утрималися. "За" голосували здебільшого партія Макрона "Вперед, Республіко" та Демократичний рух. У Сенаті голосування минуло спокійніше, зі 186 голосами "за", 127 "проти" та 29 "утримався".

Міністр у справах цифрових технологій Седрік О привітав проєкт, акцентуючи на тому, що це результат роботи французьких компаній.

Ініціатива щодо створення додатка з’явилася ще у квітні, з міркувань, що це допоможе швидко виявляти та ізолювати нових хворих на етапі виходу з карантину. До урядового проєкту, названого "StopCovid", на волонтерських засадах долучилися низка компаній, серед них Orange та Dassault Systemes.

Додаток буде за допомогою Bluetooth збирати анонімізовані дані про пристрої, які знаходилися поблизу користувача на дистанції, на якій можливе інфікування. Якщо згодом у користувача підтвердиться коронавірус, він може сповістити про це додаток, і всі люди, які контактували з ним, отримають попередження.

Хоча анонсується, що принципи роботи додатка не порушуватимуть Загальний регламент захисту даних та приватність користувачів, лунають застереження щодо того, чи справді він не порушуватиме приватність користувачів.

Франція, як і Британія, вирішила, що дані зберігатимуться у централізованій базі даних, аргументуючи це тим, що так владі буде легше відстежувати підозри на коронавірус, та відмовилася від співпраці з платформами гігантів Apple та Google.

Останні вважають, що дані мають зберігатися у самих пристроях, для кращого захисту приватності користувачів.

"Хіба це збіг, що інтерфейс Apple та Google використали 22 країни, але не Франція чи Британія, які єдині у Європі мають ядерну зброю? Велика компанія, наскільки б ефективною вона не була, не повинна диктувати, якими будуть рішення суверенних держав у сфері охорони здоров’я", - цитує Euractiv Седріка О.

Нагадаємо, спеціальний додаток для відстеження контактів хворих збирається запустити або вже запустила низка країн Європи. Серед них – Данія, Італія та Велика Британія. У цих країнах запевняють, що додаток буде збирати лише анонімні дані, відповідатиме законодавству щодо захисту даних, а його використання буде виключно добровільним.

У Раді Європи висловили свої застереження з приводу використання такого програмного забезпечення і наголосили, що ці заходи повинні бути чітко обмеженими в часі.