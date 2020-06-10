Квасневський про можливий арешт Порошенка: якщо буде політичний спектакль, світ не мовчатиме

Колишній президент Польщі Александр Квасневський застеріг українського президента Володимира Зеленського від переслідування політичних опонентів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Квасневський сказав в інтерв'ю BBC News Україна.

"Всі ці рішення, кого ув'язнити, повинні ухвалюватися незалежним прокурором, судом, без впливу політичного чинника. Якщо буде чиста політика, то це поганий приклад на майбутнє, крім того, це дасть сигнал світу, що українці не можуть позбутися своєї історичної хвороби - реваншизму", - сказав Квасневський.

Він зазначив, що колишній президент має відповісти перед законом, якщо дійсно зробив щось погане, однак це повинно відбуватися за незалежної прозорої процедури.

"Якщо він (Зеленський, - ред.) буде робити, що хоче, бо це реванш, чи тому що це сподобається його виборцям, це буде погано не тільки для Порошенка, це буде погано перш за все для Зеленського, бо постраждає його імідж молодої людини, яка дивиться в майбутнє, яка хоче творити сучасну демократичну країну. Буде зрозуміло, що він займається політичним реваншем, бо як ще це назвати? Другий момент - якщо буде такий політичний спектакль, то, звісно, світ не мовчатиме", - додав колишній польський президент.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора сьогодні заявив, що слідство вирішує питання щодо взяття під варту Порошенка у справі щодо призначення заступника керівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка у 2018 році.

10 червня у Державному бюро розслідувань заявили, що прокурори Офісу генпрокурора за дорученням генпрокурора повідомили про підозру Порошенку.