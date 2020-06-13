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Число заражень коронавірусом у Польщі перевищило 29 тисяч

Субота, 13 червня 2020, 14:14

У Польщі протягом останньої доби зареєстрували 440 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Майже половину нових випадків (209) зареєстрували у Сілезькому воєводстві.

Всього з початку епідемії коронавірусом у Польщі заразилися  29 017 людей.

У п’ятницю МОЗ Польщі повідомляло про 376 нових випадків коронавірусу.

За останню добу жертвами епідемії стали 15 осіб. Всього з початку кризи померли 1237 заражених пацієнтів.

Видужали з початку епідемії понад 14 тисяч пацієнтів.

Слід зазначити, що розвиток епідемії в Україні часто порівнюють з польським сценарієм. В Україні в останній тиждень також спостерігається зростання нових випадків інфікування.

Напередодні  Європейський центр з профілактики та контролю захворювань повідомив, що перша хвиля заражень коронавірусом пройшла пік у всіх державах ЄС, крім Польщі і Швеції.

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