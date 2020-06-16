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У Німеччині випустили офіційний додаток для відстеження коронахворих

Вівторок, 16 червня 2020, 08:56

У Німеччині в ніч на вівторок став доступний для скачування в Google Play Store і Apple Store офіційний додаток, який попереджає про можливу небезпеку заразитися коронавірусом. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Додаток Corona-Warn-App буде фіксувати переміщення власників смартфонів і повідомляти їх про контакт з людиною, інфікованою вірусом SARS-CoV-2, що допоможе простежити і розірвати ланцюжок заражень вірусом. 

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Федеральний уряд Німеччини, Інститут імені Роберта Коха і розробники - телекомунікаційний концерн Deutsche Telekom і концерн з виробництва програмного забезпечення SAP - проведуть офіційну презентацію програми у Берліні у вівторок вранці.

У Німеччині загальна кількість зареєстрованих з початку епідемії заражень збільшилася до 186 839.

Від наслідків хвороби COVID-19, викликаної новим коронавірусом, померли 8800 пацієнтів. Одужали в цілому близько 173 100 осіб.

Спеціальний додаток для відстеження контактів хворих збирається запустити або вже запустила низка країн Європи. Серед них – Данія, Італія та Велика Британія. У цих країнах запевняють, що додаток буде збирати лише анонімні дані, відповідатиме законодавству щодо захисту даних, а його використання буде виключно добровільним.

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