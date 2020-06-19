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В Ірландії виписали з реанімації пацієнтку з коронавірусом після рекордних 79 днів на ШВЛ

П'ятниця, 19 червня 2020, 12:37

В Ірландії виписали з реанімації пацієнтку з коронавірусом, яка більше двох місяців була підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RTE.

Мешканку Корку Мері Салліван виписали з реанімації після того, як вона 79 днів була підключена до апарату штучної вентиляції легень, що лікарі вважають рекордом. Скільки саме їй років пані Салліван – не повідомляється, але з відео очевидно, що вона вже поважного віку.

Жінку госпіталізували з серцевим нападом, другим у її житті, ще 11 березня. У лікарні з’ясувалося, що вона також хвора на Covid-19. Невдовзі їй стало важко дихати самостійно і пані Салліван довелося підключити до апарату ШВЛ. 

Коли вчора Мері Салліван вивезли з реанімаційного відділення, щоб перевести у звичайну палату, увесь персонал лікарні зібрався привітати її оплесками.

За словами місцевих лікарів, це, ймовірно, рекордний час перебування на штучній вентиляції легенів у всій Ірландії та Британії, а можливо і Європі.

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