В Ірландії виписали з реанімації пацієнтку з коронавірусом після рекордних 79 днів на ШВЛ

В Ірландії виписали з реанімації пацієнтку з коронавірусом, яка більше двох місяців була підключена до апарату штучної вентиляції легень.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RTE.

Мешканку Корку Мері Салліван виписали з реанімації після того, як вона 79 днів була підключена до апарату штучної вентиляції легень, що лікарі вважають рекордом. Скільки саме їй років пані Салліван – не повідомляється, але з відео очевидно, що вона вже поважного віку.

Жінку госпіталізували з серцевим нападом, другим у її житті, ще 11 березня. У лікарні з’ясувалося, що вона також хвора на Covid-19. Невдовзі їй стало важко дихати самостійно і пані Салліван довелося підключити до апарату ШВЛ.

Коли вчора Мері Салліван вивезли з реанімаційного відділення, щоб перевести у звичайну палату, увесь персонал лікарні зібрався привітати її оплесками.

A moment mother of two Mary Sullivan and her family from #Douglas #Cork though they would never see: Mary’s discharge from the @BonSecours Hospital ICU after spending a record 79 days on life support being treated for Covid-19. Even off-duty staff came to applaud her. @rtenews pic.twitter.com/6J44ZB5Qma