В Ирландии выписали из реанимации пациентку с коронавирусом после рекордных 79 дней на ИВЛ

В Ирландии выписали из реанимации пациентку с коронавирусом, которая более двух месяцев была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RTE.

Жительницу Корка Мэри Салливан выписали из реанимации после того, как она 79 дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, что врачи считают рекордным сроком. Сколько именно ей лет, не сообщается, но с видео очевидно, что она уже в возрасте.

Женщину госпитализировали с сердечным приступом, вторым в ее жизни, еще 11 марта. В больнице выяснилось, что она также больна COVID-19. Вскоре пациентке стало трудно дышать самостоятельно, и ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Когда вчера Мэри Салливан вывезли из реанимационного отделения, чтобы перевести в обычную палату, весь персонал больницы собрался поздравить ее аплодисментами.

A moment mother of two Mary Sullivan and her family from #Douglas #Cork though they would never see: Mary’s discharge from the @BonSecours Hospital ICU after spending a record 79 days on life support being treated for Covid-19. Even off-duty staff came to applaud her. @rtenews pic.twitter.com/6J44ZB5Qma