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В Ирландии выписали из реанимации пациентку с коронавирусом после рекордных 79 дней на ИВЛ

Пятница, 19 июня 2020, 12:37

В Ирландии выписали из реанимации пациентку с коронавирусом, которая более двух месяцев была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RTE.

Жительницу Корка Мэри Салливан выписали из реанимации после того, как она 79 дней была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, что врачи считают рекордным сроком. Сколько именно ей лет, не сообщается, но с видео очевидно, что она уже в возрасте.

Женщину госпитализировали с сердечным приступом, вторым в ее жизни, еще 11 марта. В больнице выяснилось, что она также больна COVID-19. Вскоре пациентке стало трудно дышать самостоятельно, и ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Когда вчера Мэри Салливан вывезли из реанимационного отделения, чтобы перевести в обычную палату, весь персонал больницы собрался поздравить ее аплодисментами.

По словам местных врачей, это, скорее всего, рекордное время пребывания на искусственной вентиляции легких во всей Ирландии и Великобритании, а возможно, и в Европе.

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