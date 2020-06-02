Міністра охорони здоров’я Польщі візьмуть під охорону через погрози 

Міністра охорони здоров’я Польщі Лукаша Шумовського візьмуть під державну охорону через погрози.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.

Відповідне рішення прийняв міністр внутрішніх справ після того, як Лукашу Шумовському кілька днів поспіль надходили погрози на робочу електронну адресу та в SMS на приватний номер. Серед них були погрози смертю і погрози застосування зброї.

Крім того, образливі написи на адресу міністра з’явилися на стінах Міністерства охорони здоров’я. Серію постерів з образливими написами на адресу Шумовського розклеїли також на автобусних зупинках Варшави.

Спершу інформація з'явилася неофіційно, з власних джерел кореспондента видання. Згодом її підтвердив сам Шумовський.

"Підтверджую, що мені надали державну охорону. Погрози були завжди, але їхня кількість зросла після того, як почалася медійна кампанія проти мене і моєї родини", - розповів він у коментарі Interia.

Заступник міністра охорони здоров’я Януш Чешинський повідомив, що з цього приводу передадуть справу до прокуратури.

"Ми хочемо з’ясувати, хто стоїть за діями, спрямованими проти міністра Шумовського та Міністерства охорони здоров’я", - додав він.

Під "кампанією медіа", про яку каже міністр, може матися на увазі серія публікацій, які почалися з матеріалу Gazeta Wyborcza, опублікуваного ще у середині травня. У ньому йдеться про те, що Міністерство охорони здоров’я закупило захисні медичні маски на 5 млн злотих у товариша міністра охорони здоров’я, лижного інструктора із Закопане Лукаша Г.. До закупівлі нібито причетний також брат міністра Марчин Шумовський. З’ясувалося, що маски не відповідають необхідним стандартам. Ця інформація спричинила широке суспільне обговорення.

Міністр підтвердив, що маски, про які йшла мова, не відповідають стандартам і що міністерство вимагає "заміни товару на адекватний вимогам". Розслідування щодо цієї ситуації здійснює окружна прокуратура Варшави.