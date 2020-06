Лідери ЄС 17-18 липня проведуть перший після пандемії фізичний саміт

Лідери Європейського Союзу 17-18 липня у Брюсселі проведуть перший після пандемії фізичний саміт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив речник президента Євроради Баренд Лейтс.

"17 та 18 липня президент Європейської ради скликає позачерговий саміт щодо пакета відновлення та довгострокового бюджету. Фізична зустріч розпочнеться 17-го о 10 годині ранку в будівлі Європи", - написав Лейтс у Twitter.

