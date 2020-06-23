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Лідери ЄС 17-18 липня проведуть перший після пандемії фізичний саміт

Вівторок, 23 червня 2020, 13:54

Лідери Європейського Союзу 17-18 липня у Брюсселі проведуть перший після пандемії фізичний саміт.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив речник президента Євроради Баренд Лейтс.

"17 та 18 липня президент Європейської ради скликає позачерговий саміт щодо пакета відновлення та довгострокового бюджету. Фізична зустріч розпочнеться 17-го о 10 годині ранку в будівлі Європи", - написав Лейтс у Twitter.

З початку пандемії лідери проводили зустрічі у форматі відеоконференцій. Остання відбулася 19 червня, на ній обговорювали питання створення фонду відновлення для реагування на кризу COVID-19 та новий довгостроковий бюджет ЄС на 2021-2027 роки.

Пропозиція нового інструменту відновлення та багаторічної фінансової бази була представлена Єврокомісією 27 травня.

За словами президента Євроради Шарля Мішеля, після з цього тижня почнуться консультації між ЄС та країнами-членами для уточнення всіх деталей і спірних моментів.

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