Лидеры ЕС 17-18 июля проведут первый после пандемии физический саммит

Лидеры Европейского Союза 17-18 июля в Брюсселе проведут первый после пандемии физический саммит.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил спикер президента Евросовета Баренд Лейтс.

"17 и 18 июля президент Европейского совета созывает внеочередной саммит по пакету обновления и долгосрочному бюджету. Физическая встреча начнется 17-го в 10:00 утра в здании Европы", - написал Лейтс в Twitter.

