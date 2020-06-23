ЄС та ВООЗ передали місячний запас засобів захисту понад 50 українських лікарень

Євросоюз та ВООЗ передали українським лікарням засоби захисту від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Представництво ЄС в Україні.

Допомогу отримали більше 50 закладів охорони здоров'я у різних регіонах. Це маски, халати, окуляри та інші засоби захисту для медичних працівників. Цих запасів їм має вистачити на місяць.

Вантаж прибув до України сьогодні вранці до аеропорту "Бориспіль".

Humanitarian cargo to strengthen the #COVID19 response in UA landed at Boryspil International Airport in Kyiv early this morning. Equipment will be handed over to the @MoH_Ukraine by the @EUDelegationUA through “Solidarity for Health Initiative”, in partnership with @WHO_Europe pic.twitter.com/KywRN8JAfo — WHO Ukraine (@WHOUkraine) June 23, 2020

"Зараз, коли в Україні вже більше 6 тисяч інфікованих серед медиків, ця допомога є особливо доречною. Більше 50 лікарень з різних регіонів України тепер зможуть забезпечити свої місячні потреби у захисних засобах.

Ми не лише доставляємо засоби захисту, але й прагнемо забезпечити підтримку для їхнього належного використання, а також інші види підтримки, лабораторну і діагностичну спроможність, щоб урятувати більше життів", - зазначив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Європейський Союз, країни-члени та партнери ЄС об’єдналися для боротьби з COVID-19. У співпраці з World Health... Опубліковано European Union in Ukraine Вівторок, 23 червня 2020 р.

Допомога є частиною пакету підтримки від ЄС у розмірі 190 млн євро, передбачених для допомоги Україні у зв’язку з пандемією коронавірусу. Ці кошти є частиною глобального пакета #TeamEurope від Євросоюзу і країн-членів ЄС у відповідь на спалах COVID-19.