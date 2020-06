ЄС та ВООЗ передали місячний запас засобів захисту понад 50 українських лікарень

Євросоюз та ВООЗ передали українським лікарням засоби захисту від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Представництво ЄС в Україні.

Допомогу отримали більше 50 закладів охорони здоров'я у різних регіонах. Це маски, халати, окуляри та інші засоби захисту для медичних працівників. Цих запасів їм має вистачити на місяць.

Вантаж прибув до України сьогодні вранці до аеропорту "Бориспіль".

Humanitarian cargo to strengthen the #COVID19 response in UA landed at Boryspil International Airport in Kyiv early this morning. Equipment will be handed over to the @MoH_Ukraine by the @EUDelegationUA through “Solidarity for Health Initiative”, in partnership with @WHO_Europe pic.twitter.com/KywRN8JAfo