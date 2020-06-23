ЕС и ВОЗ передали месячный запас средств защиты для более 50 украинских больниц

Евросоюз и ВОЗ передали украинским больницам средства защиты от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

Помощь получили более 50 учреждений здравоохранения в разных регионах. Это маски, халаты, очки и другие средства защиты для медицинских работников. Этих запасов им должно хватить на месяц.

Груз прибыл в Украину сегодня утром в аэропорт "Борисполь" .

Humanitarian cargo to strengthen the #COVID19 response in UA landed at Boryspil International Airport in Kyiv early this morning. Equipment will be handed over to the @MoH_Ukraine by the @EUDelegationUA through “Solidarity for Health Initiative”, in partnership with @WHO_Europe pic.twitter.com/KywRN8JAfo — WHO Ukraine (@WHOUkraine) June 23, 2020

"Сейчас, когда в Украине уже более 6000 инфицированных среди медиков, эта помощь особенно своевременна. Более 50 больниц из разных регионов Украины теперь смогут обеспечить свои месячные потребности в защитных средствах.

Мы не только доставляем средства защиты, но и стремимся обеспечить поддержку для их надлежащего использования, а также другие виды поддержки, лабораторную и диагностическую способность, чтобы спасти больше жизней ", - отметил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Європейський Союз, країни-члени та партнери ЄС об’єдналися для боротьби з COVID-19. У співпраці з World Health... Опубліковано European Union in Ukraine Вівторок, 23 червня 2020 р.

Помощь является частью пакета поддержки от ЕС в размере 190 млн евро, предусмотренных для помощи Украине в связи с пандемией коронавируса. Эти средства являются частью глобального пакета #TeamEurope от Евросоюза и стран-членов ЕС в ответ на вспышку COVID-19.