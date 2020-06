ЕС и ВОЗ передали месячный запас средств защиты для более 50 украинских больниц

Евросоюз и ВОЗ передали украинским больницам средства защиты от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает представительство ЕС в Украине.

Помощь получили более 50 учреждений здравоохранения в разных регионах. Это маски, халаты, очки и другие средства защиты для медицинских работников. Этих запасов им должно хватить на месяц.

Груз прибыл в Украину сегодня утром в аэропорт "Борисполь" .

Humanitarian cargo to strengthen the #COVID19 response in UA landed at Boryspil International Airport in Kyiv early this morning. Equipment will be handed over to the @MoH_Ukraine by the @EUDelegationUA through “Solidarity for Health Initiative”, in partnership with @WHO_Europe pic.twitter.com/KywRN8JAfo