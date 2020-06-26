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Біля МЗС Литви вивісили кримськотатарський прапор

П'ятниця, 26 червня 2020, 09:39

Біля будівлі МЗС Литви вивісили прапор кримських татар з нагоди Дня кримськотатарського прапора.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

"Кримськотатарський прапор біля МЗС. Сьогодні, у 10-ту річницю Дня кримськотатарського прапора, ми вшановуємо кримських татар. Ми ще раз заявляємо, що не визнаємо незаконну анексію українських  Криму і Севастополя і закликаємо РФ припинити порушувати міжнародне право", - написав він.

Нагадаємо, 10 червня ЄС на рік продовжив пакет санкцій проти Росії, запроваджених у зв'язку з незаконною анексією Криму.

Санкції ЄС передбачають заборону на імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

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