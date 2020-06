Біля МЗС Литви вивісили кримськотатарський прапор

Біля будівлі МЗС Литви вивісили прапор кримських татар з нагоди Дня кримськотатарського прапора.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у Twitter написав глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс.

"Кримськотатарський прапор біля МЗС. Сьогодні, у 10-ту річницю Дня кримськотатарського прапора, ми вшановуємо кримських татар. Ми ще раз заявляємо, що не визнаємо незаконну анексію українських Криму і Севастополя і закликаємо РФ припинити порушувати міжнародне право", - написав він.

Crimean Tatar flag outside🇱🇹MFA. Today, on the 10th anniversary of the Crimean Tatar Flag Day, we honor the Crimean Tatars. We once again reiterate that we do not recognize the illegal annexation of #Ukraine’s🇺🇦 #Crimea & Sevastopol & call on🇷🇺to stop violating international law. pic.twitter.com/8ocMNL57oq