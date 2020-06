У МИД Литвы вывесили крымскотатарский флаг

У здания МИД Литвы вывесили флаг крымских татар по случаю Дня крымскотатарского флага.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Twitter написал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Крымскотатарский флаг возле МИД. Сегодня, в 10-ю годовщину крымскотатарского флага, мы чтим крымских татар. Мы еще раз заявляем, что не признаем незаконную аннексию украинских Крыма и Севастополя и призываем РФ прекратить нарушать международное право", - написал он.

Crimean Tatar flag outside🇱🇹MFA. Today, on the 10th anniversary of the Crimean Tatar Flag Day, we honor the Crimean Tatars. We once again reiterate that we do not recognize the illegal annexation of #Ukraine’s🇺🇦 #Crimea & Sevastopol & call on🇷🇺to stop violating international law. pic.twitter.com/8ocMNL57oq