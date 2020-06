Нідерланди виділяють €3,4 млрд підтримки для авіахолдингу Air France-KLM

Нідерланди погодили виділення 3,4 млрд євро підтримки для авіахолдингу Air France-KLM у зв’язку з "коронакризою".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Нідерланди погодили виділення 3,4 млрд євро у формі позик для підтримки авіахолдингу Air France-KLM у зв’язку з кризою, зумовленою пандемією коронавірусу.

Ці кошти додадуться до 7 млрд євро, погоджених минулого місяця урядом Франції та Єврокомісією для допомоги Air France.

Підтримку надаватимуть 11 банків, з яких 3 – нідерландські. Держава гарантує 90% позик.

"Завдяки державній підтримці Нідерландів та Франції, я переконаний, що група Air France-KLM вийде з цієї кризи сильнішою, ніж будь-коли", - зазначив з цього приводу генеральний директор холдингу.

Рішення привітав також міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер.

Le soutien financier de l’État néerlandais à #KLM complète celui apporté par la France à #AirFrance. Ils traduisent le soutien de nos deux États à AFKLM et à ses équipes pour traverser la crise et mettre en œuvre une nouvelle stratégie de rebond et de transition énergétique.