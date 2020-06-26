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Нідерланди виділяють €3,4 млрд підтримки для авіахолдингу Air France-KLM

П'ятниця, 26 червня 2020, 11:21

Нідерланди погодили виділення 3,4 млрд євро підтримки для авіахолдингу Air France-KLM у зв’язку з "коронакризою".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Нідерланди погодили виділення 3,4 млрд євро у формі позик для підтримки авіахолдингу Air France-KLM у зв’язку з кризою, зумовленою пандемією коронавірусу.

Ці кошти додадуться до 7 млрд євро, погоджених минулого місяця урядом Франції та Єврокомісією для допомоги Air France. 

Підтримку надаватимуть 11 банків, з яких 3 – нідерландські. Держава гарантує 90% позик.

 "Завдяки державній підтримці Нідерландів та Франції, я переконаний, що група Air France-KLM вийде з цієї кризи сильнішою, ніж будь-коли", - зазначив з цього приводу генеральний директор холдингу.

Рішення привітав також міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер.

"Фінансова підтримка Нідерландської держави для KLM доповнює підтримку від Франції для Air France. Це підтримка наших двох держав для холдингу та його команди, щоб пройти цю кризу і запровадити нову стратегію відновлення зростання та енергетичного переходу [до "зеленої" економіки]", - написав він.

Рішення щодо нідерландської частки допомоги ще має бути затверджене парламентом країни та Єврокомісією.

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Франція Нідерланди Економічна криза Авіарейси
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