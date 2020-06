Нидерланды выделяют 3,4 млрд евро поддержки для авиахолдинга Air France-KLM

Нидерланды согласовали выделение 3,4 млрд евро поддержки для авиахолдинга Air France-KLM в связи с "коронакризисом".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Нидерланды согласовали выделение 3,4 млрд евро в форме займов для поддержки авиахолдинга Air France-KLM в связи с кризисом, обусловленным пандемией коронавируса.

Эти средства добавятся к 7 млрд евро, согласованных в прошлом месяце правительством Франции и Еврокомиссией для помощи Air France.

Поддержку предоставят 11 банков, из которых три - нидерландские. Государство гарантирует 90% займов.

"Благодаря государственной поддержке Нидерландов и Франции, я убежден, что группа Air France-KLM выйдет из этого кризиса сильнее, чем когда-либо", - отметил по этому поводу генеральный директор холдинга.

Решение приветствовал также министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Le soutien financier de l’État néerlandais à #KLM complète celui apporté par la France à #AirFrance. Ils traduisent le soutien de nos deux États à AFKLM et à ses équipes pour traverser la crise et mettre en œuvre une nouvelle stratégie de rebond et de transition énergétique.