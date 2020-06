Air France через кризу попрощалася з найбільшими пасажирськими літаками у флоті

Французька авіакомпанія Air France, яка оголосила в березні, що виводить A380 зі свого парку, попрощалася зі своїм найбільшим пасажирським літаком у п'ятницю, 26 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.

Після всього лише 11 років експлуатації літаки A380 більше не будуть використовуватися авіакомпанією Air France.

Air France планувала використовувати свої A380 принаймні до 2022 року. Але кінець експлуатації виробленого концерном Airbus гігантського літака ще більше прискорився у зв’язку з пандемією і просіданням авіатрафіку. Ще раніше авіакомпанії заявили про збитковість літака, а Airbus оголосив про припинення його виробництва наприкінці 2019 року.

Авіакомпанія 26 червня виконала останній прощальний рейс F-HPJH – літак був поставлений компанії Air France всього вісім років тому, в травні 2012 року. На борту спецрейсу перебувало 516 співробітників перевізника, які працювали над літаком. Він пролетів через всю Францію і повернувся в паризький аеропорт Шарль де Голль, провівши в повітрі близько двох годин і 20 хвилин.

"Легендарний A380 прощається з нами і здійснює свій останній політ сьогодні, у п’ятницю 26 червня. Прощавай, велика пташко!" - йдеться у Twitter авіакомпанії.

The legendary #A380 bids a final farewell and makes its last #AirFrance flight today, Friday 26 june. 🛬Bye-bye big bird! #AF380 pic.twitter.com/LNkkqX3htU