Air France через кризу попрощалася з найбільшими пасажирськими літаками у флоті

Французька авіакомпанія Air France, яка оголосила в березні, що виводить A380 зі свого парку, попрощалася зі своїм найбільшим пасажирським літаком у п'ятницю, 26 червня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал BFMTV.

Після всього лише 11 років експлуатації літаки A380 більше не будуть використовуватися авіакомпанією Air France.

Air France планувала використовувати свої A380 принаймні до 2022 року. Але кінець експлуатації виробленого концерном Airbus гігантського літака ще більше прискорився у зв’язку з пандемією і просіданням авіатрафіку. Ще раніше авіакомпанії заявили про збитковість літака, а Airbus оголосив про припинення його виробництва наприкінці 2019 року.

Авіакомпанія 26 червня виконала останній прощальний рейс F-HPJH – літак був поставлений компанії Air France всього вісім років тому, в травні 2012 року. На борту спецрейсу перебувало 516 співробітників перевізника, які працювали над літаком. Він пролетів через всю Францію і повернувся в паризький аеропорт Шарль де Голль, провівши в повітрі близько двох годин і 20 хвилин.

"Легендарний A380 прощається з нами і здійснює свій останній політ сьогодні, у п’ятницю 26 червня. Прощавай, велика пташко!" - йдеться у Twitter авіакомпанії.

The legendary #A380 bids a final farewell and makes its last #AirFrance flight today, Friday 26 june. 🛬Bye-bye big bird! #AF380 pic.twitter.com/LNkkqX3htU — Air France (@airfrance) June 26, 2020

Головний виконавчий директор Air France Анн Рігайль подякувала пілотам, механікам, бортпровідникам, наземному персоналу та іншим працівникам, які змусили А380 літати.

Цей тип літаків загалом перевіз 18 мільйонів пасажирів авіакомпанії, здійснивши 40 тисяч перельотів. Всього у флоті авіакомпанії було десять літаків А380.

Цей літак буде замінений на А350, який став найбільшим у Airbus після відмови від А380. Так, Air France-KLM замовила в кінці 2019 року ще 10 літаків А350-900, довівши кількість замовлених французькою компанією А350 до 38, три з яких вже поставлені. Це менший літак (324 місця замість 500 для А380), але його експлуатація обходиться дешевше.