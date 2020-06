Air France из-за кризиса попрощалась с крупнейшими пассажирскими самолетами во флоте

Французская авиакомпания Air France, которая объявила в марте, что выводит A380 из своего парка, попрощалась со своим самым большим пассажирским самолетом в пятницу, 26 июня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал BFMTV.

После всего лишь 11 лет эксплуатации самолеты A380 больше не будут использоваться авиакомпанией Air France.

Air France планировала использовать свои A380 по крайней мере до 2022 года. Но конец эксплуатации производимого концерном Airbus гигантского самолета еще больше ускорился в связи с пандемией и проседанием авиатрафика. Еще ранее в авиакомпании заявили об убыточности самолета, а Airbus объявил о прекращении его производства в конце 2019 года.

Авиакомпания 26 июня выполнила последний прощальный рейс F-HPJH – самолет был поставлен компании Air France всего восемь лет назад, в мае 2012 года. На борту спецрейса находилось 516 сотрудников перевозчика, которые работали над самолетом. Он пролетел через всю Францию и вернулся в парижский аэропорт Шарль де Голль, проведя в воздухе около двух часов и 20 минут.

"Легендарный A380 прощается с нами и совершает свой последний полет сегодня, в пятницу 26 июня. Прощай, большая птичка!" - говорится в Twitter авиакомпании.

The legendary #A380 bids a final farewell and makes its last #AirFrance flight today, Friday 26 june. 🛬Bye-bye big bird! #AF380 pic.twitter.com/LNkkqX3htU