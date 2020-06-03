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У США стурбовані затриманням українського військового поблизу Криму

Середа, 3 червня 2020, 10:50

Посольство США в Україні висловило стурбованість через затримання українського військовослужбовця російськими силами поруч з окупованим Кримом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

"Ми стурбовані нещодавніми новинами про затримання українського військовослужбовця російськими силами на суверенній території України", - йдеться в повідомленні.

У посольстві наголосили, що Росія повинна припинити незаконну окупацію Криму та агресію на Донбасі.

Раніше Військова служба правопорядку у Збройних силах України заявила, що 30 травня на адмінкордоні з Кримом був викрадений військовослужбовець під час несення служби.

ФСБ Росії звинуватила викраденого на адміністративному кордоні з окупованим Кримом військовослужбовця України "в незаконному перетині держкордону".

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