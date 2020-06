У США стурбовані затриманням українського військового поблизу Криму

Посольство США в Україні висловило стурбованість через затримання українського військовослужбовця російськими силами поруч з окупованим Кримом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні у Twitter.

"Ми стурбовані нещодавніми новинами про затримання українського військовослужбовця російськими силами на суверенній території України", - йдеться в повідомленні.

У посольстві наголосили, що Росія повинна припинити незаконну окупацію Криму та агресію на Донбасі.

We are disturbed by recent media reports that a member of the Ukrainian military was detained by Russian forces on sovereign Ukrainian territory. Russia must cease its unlawful occupation of Crimea and halt its aggression in the Donbas. #CrimeaIsUkraine