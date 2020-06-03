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В США обеспокоены задержанием украинского военного возле Крыма

Среда, 3 июня 2020, 10:50

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность задержанием украинского военнослужащего российскими силами рядом с оккупированным Крымом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами на суверенной территории Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

Ранее Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины заявила, что 30 мая на админгранице с Крымом был похищен военнослужащий во время несения службы.

ФСБ России обвинила похищенного на административной границе с оккупированным Крымом военнослужащего Украины "в незаконном пересечении госграницы".

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