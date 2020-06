В США обеспокоены задержанием украинского военного возле Крыма

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность задержанием украинского военнослужащего российскими силами рядом с оккупированным Крымом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Мы обеспокоены недавними новостями о задержании украинского военнослужащего российскими силами на суверенной территории Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе.

We are disturbed by recent media reports that a member of the Ukrainian military was detained by Russian forces on sovereign Ukrainian territory. Russia must cease its unlawful occupation of Crimea and halt its aggression in the Donbas. #CrimeaIsUkraine