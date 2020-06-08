Справа MH17: у Нідерландах починається другий блок судових слухань

8 червня в Нідерландах починається чергова сесія судового процесу у справі щодо збитого над Донбасом літака рейсу МН17, яка триватиме до 3 липня.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна інформація розміщена на сайті суду.

Весь перший тиждень, як очікується, буде присвячений представленню суду можливих зауважень захисту та адвоката для родичів та виступу Державної прокуратури.

"Суд підсумує те, про що йшлося на попередньому слуханні, і що сталося з того часу. Захисту та Команда правової допомоги надають можливість виступити. Захисту та адвокату родичів буде надана можливість звернутися до Суду. Крім того, прокуратура описуватиме кримінальне розслідування. Очікується, що їх презентація триватиме кілька днів", - йдеться у повідомленні.

Наразі планується, що у слуханнях буде зроблена перерва після 12 червня до 22 червня. У цей день захист отримає можливість подати будь-які запити щодо проведення слідчих кроків, після чого слухання будуть відкладені знову до пізнішої дати, коли будуть почуті реакції. Наразі суд підрахував, що ця частина слухань може закінчитися не пізніше п’ятниці, 26 червня.

Якщо суду буде потрібно прийняти рішення стосовно поданих заяв, запитів чи заяв, слухання буде відкладено не пізніше п’ятниці, 3 липня, або раніше, якщо це можливо. Суд не буде засідати 29 та 30 червня.

Наприкінці цього засідання суд прийме будь-які необхідні рішення, а наступний блок слухань розпочнеться 31 серпня.

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Слід зазначити, що через коронавірус у блок судових слухань внесені корективи, в результаті чого бути присутніми в залі суду в Судовому комплексі Схіпхол зможе обмежене число людей. Але будь-хто може стежити за слуханнями в прямому ефірі.

Буде відкритий тільки зал, в якому безпосередньо йде процес. Крім суддів, секретарів і прокурорів в залі суду будуть присутні максимум два адвокати родичів, два захисники і обмежене число представників преси.

Нагадаємо, 10 березня у Нідерландах почалися слухання по справі про збитий авіалайнер, при цьому усіх підсудних бойовиків вдалося повідомити про цей суд.

Підсудними є троє росіян та один українець, яких суд вважає причетними до завезення з РФ в Україну "Бука", який збив авіалайнер, а також до його евакуації назад в Росію.

Один з росіян, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов, представлений на суді командою з двох нідерландських і одного російського захисника.

Троє обвинувачених, що не представлені у процесі – росіяни Сергій Дубинський, Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко – зберігають право повідомити суд про свою участь - особисту чи за допомогою адвокатів.

За нормами нідерландського законодавства, ці троє підозрюваних вважаються такими, що відмовилися від захисту, тому суд проходить без урахування їхньої позиції. Якщо вони передумають, то це означатиме, що їхнім адвокатам буде потрібен час для вивчення справи, обсяг якої обраховується у тисячах сторінок.

Процес, який ведуть судді Гаазького окружного суду, відбувається у судовому комплексі Схіпхола, що на околиці Амстердама.

У перші дні слухань прокуратура Нідерландів представила нових свідків.

Детальніше про судовий розгляд читайте у статті: "10 запитань про новий гаазький суд: кого і як покарають за збитий лайнер MH17"