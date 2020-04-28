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Ключовим фігурантом справи про катастрофу MH17 є генерал-полковник ФСБ - Bellingcat

Вівторок, 28 квітня 2020, 15:04

Одним з ключових фігурантів справи про збитий над Донбасом літак "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 в липні 2014 року є генерал-полковник ФСБ РФ Андрій Бурлака.

Як повідомляє "Європейська правда", до такого висновку прийшли розслідувачі проєктів Bellingcat і The Insider.

За інформацією видань, у перехоплених напередодні збиття літака телефонних переговорах фігурує "Володимир Іванович" - це заступник керівника Прикордонної служби ФСБ генерал-полковник Андрій Бурлака.

"Російська служба Бі-бі-сі" прийшла до аналогічного висновку, провівши власне розслідування незалежно від The ​​Insider і Bellingcat.

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Людина під псевдонімом "Володимир Іванович" проходить у матеріалах Об'єднаної слідчої групи (JIT), яка веде офіційне міжнародне розслідування катастрофи літака.

В опублікованих слідчими телефонних переговорах бойовики так званої "ДНР" між собою називали Володимира Івановича командиром всієї операції, що проводиться на Донбасі. А колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков згадував, що підкорявся наказам Володимира Івановича.

У переговорах серед інших також фігурували Олександр Бородай (на той момент "глава уряду ДНР" і Владислав Сурков (на той момент помічник президента РФ), а також згадувалися прізвища глави ФСБ Олександра Бортнікова і міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

"Ми можемо оголосити, що наша слідча група у співпраці з російськими колегами з "The Insider" та за додатковою допомогою Кевіна Холла від McClatchy Newspapers (DC) змогла визначити особу "Володимира Івановича" як одного з топових чиновників Служби безпеки ФСБ Росії: генерал-полковник Андрій Іванович Бурлака. Цей генерал ФСБ - найвищий російський чиновник, визнаний особою, яка проходить у кримінальному розслідуванні факту збиття MH17", - йдеться у звіті.

Як повідомлялося, 10 березня у Нідерландах почалися слухання по справі про збитий авіалайнер, при цьому усіх підсудних бойовиків вдалося повідомити про цей суд.

Підсудними є троє росіян та один українець, яких суд вважає причетними до завезення з РФ в Україну "Бука", який збив авіалайнер, а також до його евакуації назад в Росію.

Один з росіян, підполковник запасу російських Повітряно-десантних військ Олег Пулатов, представлений на суді командою з двох нідерландських і одного російського захисника.

23 березня суддя оголосив, що адвокату Пулатова потрібно спочатку надати можливість вивчити велике досьє - щонайменше 36000 сторінок справи. Наступне засідання суду заплановане на 8 червня. 

Детальніше про судовий розгляд читайте у статті: "10 запитань про новий гаазький суд: кого і як покарають за збитий лайнер MH17"

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Суд по MH17
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