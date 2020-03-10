Другий день суду по МН17: прокуратура представила нових свідків

Прокуратура Нідерландів представила нових свідків у другий день судового розгляду справи про катастрофу літака MH17, збитого над Донецькою областю у 2014 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NOS.

Державна прокуратура заявила, що один зі свідків - росіянин, який був присутнім під час вистрілу ракети із ЗРК "Бук" по літаку.

За даними прокуратури, новий свідок добровільно зголосився приєднатися до сепаратистів. Він охороняв територію, звідки стріляв "Бук". За словами чоловіка, присутні на місці пострілу були задоволені, що був збитий військово-транспортний літак, поки не зрозуміли, що це пасажирський літак.

За даними прокуратури, свідка занадто небезпечно слухати в суді, і це потрібно робити таємно. Раніше він давав свідчення у масці.

У прокуратурі також зазначили, що десяткам інших свідків також загрожує серйозна небезпека з боку російських спецслужб. Імена цих людей зберігається в таємниці. Більшість свідків заявили, що бояться помсти або навіть вбивства.

"Одного з людей, який надіслав відео, двічі відвідували озброєні люди. Після цього він втік", - сказав прокурор Тійс Бергер.

За даними прокуратури, погрози надходять від збройних формувань на Сході України та від секретної служби в Росії. "Це кидає темну тінь на цей процес. Є багато доказів того, що російські силовики намагаються перешкодити цьому процесу", - сказав Бергер.

Як повідомлялося, у понеділок у Нідерландах почалися слухання по справі про збитий авіалайнер, при цьому усіх підсудних бойовиків вдалося повідомити про цей суд.

Процес, який ведуть судді Гаазького окружного суду, відбувається у судовому комплексі Схіпхола, що на околиці Амстердама.