Дело MH17: в Нидерландах начинается второй блок судебных слушаний

8 июня в Нидерландах начинается очередная сессия судебного процесса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которая продлится до 3 июля.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена на сайте суда.

Вся первая неделя, как ожидается, будет посвящена представлению суду возможных замечаний защиты и адвоката родственников и выступлению Государственной прокуратуры.

"Суд суммирует то, о чем говорилось на предыдущем слушании, и произошло с тех пор. Защите и адвокату родственников будет предоставлена ​​возможность обратиться к Суду. Кроме того, прокуратура будет описывать уголовное расследование. Ожидается, что их презентация продлится несколько дней", - говорится в сообщении.

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Сейчас планируется, что в слушаниях будет сделан перерыв после 12 июня до 22 июня. В этот день защита получит возможность подать любые запросы о проведении следственных шагов, после чего слушания будут отложены снова до более поздней даты, когда будут услышаны реакции. Сейчас суд подсчитал, что эта часть слушаний может закончиться не позднее пятницы, 26 июня.

Если суду будет нужно принять решение относительно поданных заявлений, запросов или заявлений, слушания будут отложены не позднее пятницы, 3 июля, или раньше, если это возможно. Суд не будет заседать 29 и 30 июня.

В конце этого заседания суд примет любые необходимые решения, а следующий блок слушаний начнется 31 августа.

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Следует отметить, что из-за коронавируса в блок судебных слушаний внесены коррективы, в результате чего присутствовать в зале суда в Судебном комплексе Схипхол сможет ограниченное число людей. Но любой может следить за слушаниями в прямом эфире.

Будет открыт только зал, в котором непосредственно идет процесс. Кроме судей, секретарей и прокуроров в зале суда будут присутствовать максимум два адвоката родственников, два защитника и ограниченное число представителей прессы.

Как сообщалось, 10 марта в Нидерландах начались слушания по делу о сбитом авиалайнере, при этом всех подсудимых боевиков удалось уведомить об этом суде.

Подсудимые - трое россиян и один украинец, которых суд считает причастными к завозу из РФ в Украину "Бука", который сбил авиалайнер, а также к его эвакуации назад в Россию.

Один из русских, подполковник запаса российских Воздушно-десантных войск Олег Пулатов, представлен на суде командой из двух нидерландских и одного российского защитника.

Трое обвиняемых, не представленных в процессе, - россияне Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и украинец Леонид Харченко - сохраняют право сообщить суду о своем участии - личном или через адвокатов.

По нормам нидерландского законодательства, эти трое подозреваемых считаются отказавшимися от защиты, суд проходит без учета их позиции. Если они передумают, то это означает, что их адвокатам потребуется время для изучения дела, объем которого исчисляется в тысячах страниц.

Процесс, который ведут судьи Гаагского окружного суда, проходит в судебном комплексе "Схипхол" на окраине Амстердама.

В первые дни слушаний прокуратура Нидерландов представила новых свидетелей.

Подробнее о судебном разбирательстве читайте в статье: "10 вопросов о новом гаагском суде: кого и как накажут за сбитый лайнер MH17".