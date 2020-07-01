Кілька курортних країн Європи планують пускати до себе туристів з України

Для українських туристів найближчим часом вже доступні для туристичного відпочинку чотири європейські країни, в тому числі одна країна Євросоюзу, їх кількість може зрости.

Про це йдеться у статті "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України".

Попри те, що ЄС не скасував з 1 липня заборону на в’їзд для українців, одна з країн блоку знайшла лазівку, яка дозволяє отримати туристичний потік, не наражаючись на відкритий конфлікт з Єврокомісією. Для цього усіх туристів, які їдуть витрачати кошти, влада віднесла до категорії "гостей, візит яких важливий з мотивів економічної безпеки Хорватії".

Для в’їзду в країну достатньо показати роздруковане бронювання номера у будь-якому офіційно зареєстрованому готелі або гостьовому будинку на території Хорватії.

Втім, більшість інших держав ЄС не зможуть повторити хорватський рецепт. Річ у тім, що Хорватія не в Шенгені – і саме тому їй дозволяють таке відверте "чітерство". Все одно на її кордонах з іншими членами ЄС є контроль, тож звідти турист не зможе непоміченим потрапити до Австрії чи Німеччини.

До Хорватії можна потрапити літаком або автомобілем. Останній шлях став доступним віднедавна завдяки Угорщині, яка відкрила транзитний проїзд своєю територію для громадян України.

Ще одна балканська держава, яка вже почала приймати українських туристів, - Албанія. Ця країна, що не є членом ЄС, також дозволяє в’їзд українцям і не має жодних обмежень. Автомобілем туди за нинішніх обмежень не доїхати, але до албанської столиці Тирани літають рейсові літаки.

Також є можливість потрапити до Чорногорії, але є одна умова. Українців пускають до цієї країни з негативним результатом "свіжого" тесту на SARS-CoV-2

Туреччина, частина якої знаходиться в Європі, планувала відкрити свої кордони для українських туристів відсьогодні, тобто з 1 липня, але насправді зробила це ще наприкінці червня. Важлива деталь: для туристів, які летять на курорти Анталії, діє особлива вимога. "Після прильоту до Туреччини вимагатиметься страхування, яке б покривало лікування від COVID-19", – пояснює посол України Андрій Сибіга.

Як ця вимога діятиме на практиці, наразі не зрозуміло. Не виключено, що для забудькуватих туристів страхові поліси продаватимуть також на місці. Але є сенс попіклуватися про це ще в Україні, перед вильотом.

Ще один напрямок, який досі закритий, але обіцяє відкритися з 1 серпня, - це Грузія. Країна планувала відкрити аеропорти з початку липня, але через ситуацію з коронавірусом відклала це рішення на місяць.

Нагадаємо, Європейський союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Рада Євросоюзу своїм рішенням також дозволила відкрити в’їзд для окремих категорій українців.

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