Несколько курортных стран Европы планируют пускать к себе туристов из Украины

Для украинских туристов уже доступны для летнего отдыха четыре европейских странх, в том числе одна страна Евросоюза.

Об этом говорится в статье "На море в Европу: какие страны и когда будут пускать туристов из Украины".

Несмотря на то, что ЕС не отменил с 1 июля запрет на въезд для украинцев, одна из стран блока нашла лазейку, которая позволяет получить туристический поток, не идя на открытый конфликт с Еврокомиссией. Для этого всех туристов, которые едут тратить средства, власти отнесли к категории "гостей, визит которых важен по мотивам экономической безопасности Хорватии".

Для въезда в страну достаточно показать распечатанное бронирование номера в любом официально зарегистрированном отеле или гостевом доме на территории Хорватии.

Впрочем, большинство других государств ЕС не смогут повторить хорватский рецепт. Дело в том, что Хорватия не в Шенгене - и именно поэтому ей позволяют такое откровенное "читерство". Все равно на ее границах с другими членами ЕС есть контроль, поэтому оттуда турист не сможет незамеченным попасть в Австрию или Германию.

В Хорватию можно попасть самолетом или автомобилем. Последний путь стал доступным недавно благодаря Венгрии, которая открыла транзитный проезд по своей территории для граждан Украины.

Еще одно балканское государство, которое уже начало принимать украинских туристов, - Албания. Эта страна, не являющаяся членом ЕС, также разрешает въезд украинцам и не имеет никаких ограничений. Автомобилем туда при нынешних ограничениях не доехать, но в албанскую столицу Тирану летают рейсовые самолеты.

Также есть возможность попасть в Черногорию, но есть одно условие. Украинцев пускают в эту страну с отрицательным результатом "свежего" теста на SARS-CoV-2,

Турция, часть которой находится в Европе, планировала открыть свои границы для украинских туристов сегодняшнего дня, то есть с 1 июля, но на самом деле сделала это еще в конце июня. Важная деталь: для туристов, которые летят на курорты Анталии, действует особое требование.

"После прилета в Турцию потребуется страхование, которое бы покрывало лечение от COVID-19", - объясняет посол Украины Андрей Сибига.

Как это требование будет действовать на практике, пока не ясно. Не исключено, что для забывчивых туристов страховые полисы будут продавать также на месте. Но есть смысл позаботиться об этом еще в Украине, перед вылетом.

Еще одно направление, которое до сих пор закрыто, но обещает открыться с 1 августа - это Грузия. Страна планировала открыть границы с начала июля, но из-за ситуации с коронавирусом отложила это решение на месяц.

Напомним, Европейский союз с 1 июля разрешил въезд некоторым туристам из так называемого "безопасного" списка, в который входят 15 стран.

Совет Евросоюза своим решением также разрешил открыть въезд для отдельных категорий украинцев.