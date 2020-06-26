Грузія відклала відновлення регулярних авіарейсів до серпня

Грузія продовжила заборону на регулярні міжнародні авіарейси до 31 липня.

Як повідомляє кавказька служба "Радіо свобода" "Эхо Кавказа", про таке рішення офіційно оголосило Агентство цивільної авіації Грузії.

У відомстві закликали громадян утриматися від придбання авіаквитків до офіційного рішення про відновлення польотів.

Водночас, авіакомпанії продовжать виконувати чартерні авіарейси.

Нагадаємо, напередодні міністр економіки Натія Турнава повідомила, що відновлення регулярних пасажирських авіарейсів "з великою ймовірністю" можуть відкласти до кінця липня.

Також повідомлялося, що Грузія з 1 липня відкриє кордони, але не буде пропускати гостей з країн з високим ризиком заразитися коронавірусом.

Регулярні міжнародні авіарейси Грузія припинила з 18 березня у зв’язку з пандемією коронавірусу. Також з цього дня закрили кордони для іноземних громадян.