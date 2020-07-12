Президент Болгарії закликав "корупційний" уряд піти у відставку

Президент Болгарії Румен Радев звернувся до нації, вимагаючи відставки уряду прем'єр-міністра Бойка Борисова та генерального прокурора Івана Гешева.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на БГНЕС.

Глава держави заявив, що народ повстав проти "корупції, прищеплення страху, прокурорського рекету та грабежу, тиску на ​​свободу слова, недобросовісної брехні".

"Гнів глибокий, накопичений роками і не може бути придушений страхом і силою. Болгари будь-якого віку, незалежно від їхньої політичної приналежності, висунули вимоги законності та повернення основних громадянських свобод, затоптаних останніми роками", - сказав Радев.

Уряд у відповідь заявив, що не вимагатиме відставки президента і не буде дзеркальної реакції.

"Це призвело б до ще більш серйозної інституційної кризи. У президента є більше року до кінця свого терміну, і я хочу, щоб він відбув свій термін, хоча я не згоден з більшістю тез. Не чекайте, що я ображу президентську установу", - сказав віце-прем'єр-міністр Томіслав Дончев.

Генпрокурор Іван Гешев написав у Twitter, що "об'єднувач нації" вкотре дозволив собі порушити незалежність судової влади та чинити сильний тиск на прокуратуру.

"Цією акцією Радев порушив Конституцію Болгарії, яка регулює поділ влади!", - написав він.

Заява Радева стала реакцією на обшуки в його адміністрації в рамках розслідування двох справ - про корупцію та розголошення державної таємниці. Під час операції, відповідальність за яку глава держави поклав на Борисова, були затримані уповноважений з боротьби з корупцією та радник президента з питань безпеки.

Протестуючи проти дій правоохоронців, на вулиці Софії вийшли тисячі демонстрантів. Внаслідок акції протесту постраждали шестеро осіб (двоє поліцейських та четверо протестувальників), 18 осіб було затримано.

Близький до опозиційної Соціалістичної партії Радев є жорстким критиком болгарського уряду, якому він закидає "зв'язки з олігархами".